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"Динамо" вийшло з відпустки: гравці пройшли медобстеження

"Динамо" вийшло з відпустки: гравці пройшли медобстеження

Київ • УНН

 • 15514 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні добігла кінця відпустка у гравців першої команди київського "Динамо", які почали проходження медичного обстеження, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Першими до медичного центру завітали молоді гравці: Євген Смирний, Назарій Русин, Володимир Маханьков, Ахмед Алібеков, Олександр Андрієвський, який повернувся з оренди в "Зорі", та Богдан Михайличенко, який відновлюється після травми, а також більш досвідчені Максим Коваль, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Дмитро Хльобас.

Відзначимо, що Богдан Лєднєв пройшов медобстеження вчора разом із молодіжною командою.

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Примітно, що завтра медичне обстеження чекає ще на сімох гравців "Динамо". Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Морозюк, Папа Гуйе та Володимир Шепелєв.

Що стосується легіонерів, які у ці дні задіяні у складі своїх національних збірних, то вони разом із капітаном команди Сергієм Сидорчуком пройдуть медобстеження пізніше, безпосередньо перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Австрії.

Натомість новачок "Динамо" Че Че після проходження медобстеженння при підписанні контракту – немає необхідності у повторних заходах.

Додамо, що з приводу екс-захисника "Металіста" Гуйе сайт "Динамо" не повідомляє про факт підписання контракту чи перебування гравця в якості перегляду.

Українські Національні Новини

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