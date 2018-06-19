"Динамо" вийшло з відпустки: гравці пройшли медобстеження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні добігла кінця відпустка у гравців першої команди київського "Динамо", які почали проходження медичного обстеження, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Першими до медичного центру завітали молоді гравці: Євген Смирний, Назарій Русин, Володимир Маханьков, Ахмед Алібеков, Олександр Андрієвський, який повернувся з оренди в "Зорі", та Богдан Михайличенко, який відновлюється після травми, а також більш досвідчені Максим Коваль, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Дмитро Хльобас.
Відзначимо, що Богдан Лєднєв пройшов медобстеження вчора разом із молодіжною командою.
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Примітно, що завтра медичне обстеження чекає ще на сімох гравців "Динамо". Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Микола Морозюк, Папа Гуйе та Володимир Шепелєв.
Що стосується легіонерів, які у ці дні задіяні у складі своїх національних збірних, то вони разом із капітаном команди Сергієм Сидорчуком пройдуть медобстеження пізніше, безпосередньо перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Австрії.
Натомість новачок "Динамо" Че Че після проходження медобстеженння при підписанні контракту – немає необхідності у повторних заходах.
Додамо, що з приводу екс-захисника "Металіста" Гуйе сайт "Динамо" не повідомляє про факт підписання контракту чи перебування гравця в якості перегляду.