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"Динамо" вышло из отпуска: игроки прошли медобследование

"Динамо" вышло из отпуска: игроки прошли медобследование

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня завершился отпуск у игроков первой команды киевского "Динамо", которые начали проходить медицинское обследование, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Первыми медицинский центр посетили молодые игроки: Евгений Смирный, Назарий Русин, Владимир Маханьков, Ахмед Алибеков, Александр Андриевский, который вернулся из аренды в “Заре”, и Богдан Михайличенко, который восстанавливается после травмы, а также более опытные Максим Коваль, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Дмитрий Хлёбас.

Отметим, что Богдан Леднев прошел медобследование вчера вместе с молодежной командой.

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Примечательно, что завтра медицинское обследование ждет еще семерых игроков “Динамо”. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Морозюк, Папа Гуйе и Владимир Шепелев.

Что касается легионеров, которые в эти дни задействованы в составе своих национальных сборных, то они вместе с капитаном команды Сергеем Сидорчуком пройдут медобследование позже, непосредственно перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Зато новичок “Динамо” Че Че после прохождения медобстеженння при подписании контракта — нет необходимости в повторных мероприятиях.

Добавим, что по поводу экс-защитника “Металлиста” Гуйе сайт “Динамо” не сообщает о факте подписания контракта или пребывания игрока в качестве просмотра.

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