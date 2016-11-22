"Динамо" вирушило до Італії на матч Ліги Чемпіонів з "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" делегація київського "Динамо" вирушила в Неаполь на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти "Наполі", передає УНН з посиланням на пре-службу клубу.
Літак із двома командами, основною та U-19, тренерами та офіційними представниками злетів у повітря об 11:00, аби орієнтовно за дві з половиною години приземлитися у міжнародному аеропорту Неаполя "Capodichino".
На матч із "Наполі" тренерський штаб "біло-синіх" взяв 21 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на поєдинок:
Воротарі: Рудько, Шовковський, Коваль;
Захисники: Хачеріді, Віда, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Бурда;
Півзахисники: Рибалка, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Корзун, Циганков, Гонсалес, Оріховський, Громов;
Нападники: Мораес, Бєсєдін, Ярмоленко.
Додамо, що сьогодні ввечері у киян заплановане тренування на полі стадіону "Сан Паоло", під час якого команда випробує газон, де за добу відбудеться гра п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Наполі" (Неаполь, Італія) – "Динамо" (Київ, Україна).
Нагадаємо, румун О.Хацеган обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів за участі "Динамо" і "Наполі".