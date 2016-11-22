"Динамо" вирушило до Італії на матч Ліги Чемпіонів з "Наполі"

Літак із двома командами, основною та U-19, тренерами та офіційними представниками злетів у повітря об 11:00, аби орієнтовно за дві з половиною години приземлитися у міжнародному аеропорту Неаполя "Capodichino".

На матч із "Наполі" тренерський штаб "біло-синіх" взяв 21 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на поєдинок:

Воротарі: Рудько, Шовковський, Коваль;

Захисники: Хачеріді, Віда, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Бурда;

Півзахисники: Рибалка, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, Корзун, Циганков, Гонсалес, Оріховський, Громов;

Нападники: Мораес, Бєсєдін, Ярмоленко.

Додамо, що сьогодні ввечері у киян заплановане тренування на полі стадіону "Сан Паоло", під час якого команда випробує газон, де за добу відбудеться гра п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Наполі" (Неаполь, Італія) – "Динамо" (Київ, Україна).

Нагадаємо, румун О.Хацеган обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів за участі "Динамо" і "Наполі".