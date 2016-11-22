"Динамо" отправилось в Италию на матч Лиги Чемпионов с "Наполи"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Из международного аэропорта "Борисполь" делегация киевского "Динамо" отправилась в Неаполь на поединок 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Наполи", передает УНН со ссылкой на пресс-службе клуба.
Самолет с двумя командами, основной и U-19, тренерами и официальными представителями поднялся в воздух в 11:00, чтобы ориентировочно через два с половиной часа приземлиться в международном аэропорту Неаполя "Capodichino".
На матч с "Наполи" тренерский штаб "бело-синих" взял 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на поединок:
Вратари: Рудько, Шовковский, Коваль;
Защитники: Хачериди, Вида, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Бурда;
Полузащитники: Рыбалка, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Корзун, Цыганков, Гонсалес, Ореховский, Громов;
Нападающие: Мораес, Беседин, Ярмоленко.
Добавим, что сегодня вечером у киевлян запланирована тренировка на поле стадиона "Сан Паоло", во время которого команда испытает газон, где через сутки состоится игра пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" (Неаполь, Италия) - "Динамо" ( Киев, Украина).
Напомним, румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи" .