"Динамо" отправилось в Италию на матч Лиги Чемпионов с "Наполи"

Самолет с двумя командами, основной и U-19, тренерами и официальными представителями поднялся в воздух в 11:00, чтобы ориентировочно через два с половиной часа приземлиться в международном аэропорту Неаполя "Capodichino".

На матч с "Наполи" тренерский штаб "бело-синих" взял 21 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на поединок:

Вратари: Рудько, Шовковский, Коваль;

Защитники: Хачериди, Вида, Антунеш, Морозюк, Макаренко, Бурда;

Полузащитники: Рыбалка, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Корзун, Цыганков, Гонсалес, Ореховский, Громов;

Нападающие: Мораес, Беседин, Ярмоленко.

Добавим, что сегодня вечером у киевлян запланирована тренировка на поле стадиона "Сан Паоло", во время которого команда испытает газон, где через сутки состоится игра пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" (Неаполь, Италия) - "Динамо" ( Киев, Украина).

Напомним, румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи" .