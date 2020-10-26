"Динамо" відправилося на гру Ліги чемпіонів проти клубу Реброва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Київське "Динамо" відправилося до Будапешта на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша", який відбудеться 28-го жовтня, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу розраховує у столиці Угорщини на 26 виконавців:
воротарі: Бойко, Моргун, Нещерет;
захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
півзахисники: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;
форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.
У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді в Будапешті голкіпер Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.
Також відзначимо, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда і Володимир Костевич.