"Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов против клуба Реброва

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 26 исполнителей:

вратари: Бойко, Моргун, Нещерет;

защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Белуце, Буяльский, Вербич, Гармаш, где Пена, Дуелунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

форварды: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Будапеште голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Также отметим, что в лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.