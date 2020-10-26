"Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов против клуба Реброва

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43547 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65545 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 113118 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100222 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117467 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95013 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100412 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103371 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101721 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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"Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов против клуба Реброва

"Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов против клуба Реброва

Киев  •  УНН

 • 12898 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Киевское "Динамо" отправилось в Будапешт на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который состоится 28-го октября, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 26 исполнителей:

вратари: Бойко, Моргун, Нещерет;

защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Белуце, Буяльский, Вербич, Гармаш, где Пена, Дуелунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

форварды: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Будапеште голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Также отметим, что в лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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