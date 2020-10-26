"Динамо" отправилось на игру Лиги чемпионов против клуба Реброва
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Киевское "Динамо" отправилось в Будапешт на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который состоится 28-го октября, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 26 исполнителей:
вратари: Бойко, Моргун, Нещерет;
защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Белуце, Буяльский, Вербич, Гармаш, где Пена, Дуелунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;
форварды: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.
В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Будапеште голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.
Также отметим, что в лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.