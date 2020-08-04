"Динамо" віддало двох футболістів в клуб УПЛ

Угода між клубами розрахована на один рік.

21-річний Смирний уже захищав кольори “Колоса” в сезоні 2019/20, завоювавши разом із командою путівку до кваліфікації Ліги Європи. На рахунку хавбека — 5 голів у 25-ти матчах української Прем’єр-ліги.

23-річний Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому “Олімпіку”, взявши участь у 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Як повідомлялося, легіонера “Динамо” названо кращим гравцем місяця в УПЛ.