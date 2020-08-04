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"Динамо" віддало двох футболістів в клуб УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Півзахисники київського “Динамо” Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні виступатимуть на правах оренди в ковалівському “Колосі”. Про це інформує пресслужба “біло-синіх”, передає УНН.

Угода між клубами розрахована на один рік.

21-річний Смирний уже захищав кольори “Колоса” в сезоні 2019/20, завоювавши разом із командою путівку до кваліфікації Ліги Європи. На рахунку хавбека — 5 голів у 25-ти матчах української Прем’єр-ліги.

23-річний Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому “Олімпіку”, взявши участь у 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Як повідомлялося, легіонера “Динамо” названо кращим гравцем місяця в УПЛ.

Українські Національні Новини

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