"Динамо" віддало двох футболістів в клуб УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Півзахисники київського “Динамо” Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні виступатимуть на правах оренди в ковалівському “Колосі”. Про це інформує пресслужба “біло-синіх”, передає УНН.
Угода між клубами розрахована на один рік.
21-річний Смирний уже захищав кольори “Колоса” в сезоні 2019/20, завоювавши разом із командою путівку до кваліфікації Ліги Європи. На рахунку хавбека — 5 голів у 25-ти матчах української Прем’єр-ліги.
23-річний Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому “Олімпіку”, взявши участь у 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.
Як повідомлялося, легіонера “Динамо” названо кращим гравцем місяця в УПЛ.