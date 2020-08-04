Легіонера "Динамо" названо кращим футболістом місяця УПЛ

У голосуванні за топ-футболіста перемогу святкував словенський легіонер “Динамо” Беньямін Вербич за якого було віддано одразу 26 відсотків голосів. Він випередив Дениса Фаворова із “Десни” лише на три відсотки. Віктор Циганков увійшов до трійки найкращих, набравши 16 відсотків голосів.

У голосуванні за топ-наставника Руслан Костишин із “Колоса” отримав 52 відсотки. Другим тут став Олександр Рябоконь з “Десни” (26).

Додамо, в 25 матчах УПЛ Вербич відзначився 11 голами.