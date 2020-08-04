Легионера "Динамо" назван лучшим футболистом месяца УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинская Премьер-лига подвела итоги выступлений команд в июле и объявила имя лучшего футболиста и наставника, сообщает УНН.
В голосовании за топ-футболиста победу праздновал словенский легионер “Динамо” Беньямин Вербич за которого было отдано сразу 26 процентов голосов. Он опередил Дениса Фаворова из “Десны” всего на три процента. Виктор Цыганков вошел в тройку лучших, набрав 16 процентов голосов.
В голосовании за топ-наставника Руслан Костышина из “Колоса” получил 52 процента. Вторым здесь стал Александр Рябоконь из “Десны” (26).
Добавим, в 25 матчах УПЛ Вербич отметился 11 голами.