"Динамо" отдало двух футболистов в клуб УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Полузащитники киевского “Динамо” Евгений Смирный и Никита Кравченко в следующем сезоне будут выступать на правах аренды в ковалевском “Колосе”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает УНН.
Соглашение между клубами рассчитано на один год.
21-летний Смирный уже защищал цвета “Колоса” в сезоне 2019/20, завоевав вместе с командой путевку в квалификацию Лиги Европы. На счету хавбека — 5 голов в 25-ти матчах украинской Премьер-лиги.
23-летний Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком “Олимпик”, приняв участие в 12 матчах УПЛ и отметившись голевой передачей.
Как сообщалось, легионер “Динамо” назван лучшим игроком месяца в УПЛ.