"Динамо" увійшло до кращих команд за кількістю ударів та передач групового етапу ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За підсумками групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" потрапило до числа кращих команд турніру за кількома статистичними показниками, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
За кількістю завданих ударів "біло-сині" розділили 2 і 3 місця із іспанською "Севільєю" – по 112 спроб. Лідером став австрійський "ЛАСК" – 126. "Олександрія" стала лише 6-ю з кінця – 57 ударів.
Натомість за ударами в площину воріт "Динамо" не увійшло в топ-10 – 17 сходинка з 27 пострілами.
Відзначимо, що за кількістю передач "Динамо" потрапило на 4 рядок – 3458, поступившись лише "Севільї" (4696), "Манчестер Юнайтед" (3749) і "АЗ Алкмаар" (3553). "Олександрія" в цьому компоненті 5-та з кінця – 2085 передач.
Нагадаємо, що "Динамо" та "Олександрія" не змогли вийти з групи Ліги Європи.