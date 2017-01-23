"Динамо" увійшло до 25 кращих футбольних клубів в історії Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сайт УЄФА склав зведену турнірну таблицю кращих команд за всю історію виступів клубів у Лізі Чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт організації.
До топ-25 команд списку потрапив і єдиний представник від України київське "Динамо". У "Біло-синіх" 85 очок та 21 місце. За киянами розмістилися "Атлетіко" Мадрид, "Галатасарай", "Рома" і "Монако".
Найуспішнішим клубом в історії Кубка європейських чемпіонів є мадридський "Реал", а п'ять перемог з 1993 року роблять його найуспішнішим і в еру Ліги чемпіонів УЄФА. Однак всього лише на 5 пунктів відстає "Барселона" (314).
"Баварія" розташувалася на третьому рядку і наростила перевагу над "Манчестер Юнайтед", який в цьому сезоні в Лізі чемпіонів участі не бере. П'ятим з серйозним відставанням йде "Арсенал". На шосте місце піднявся "Ювентус", обігнавши в цьому розіграші "Мілан".
До вашої уваги також місця, які займають в загальній таблиці інші учасники плей-офф нинішнього розіграшу: "Порту" (9-е), "Боруссія" Дортмунд (12-е), "ПСЖ" (16-е), "Байєр" (18-е), "Бенфіка" (20-е), "Атлетіко" ( 22-е), "Монако" (25-е), "Манчестер Сіті" (33-е), "Севілья" (44-е), "Наполі" (49-е), "Лестер" (76-е).
Як повідомляв УНН, Офіційний сайт київського “Динамо” в десятці найпопулярніших в світі.