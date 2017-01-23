"Динамо" вошло до 25 лучших футбольных клубов в истории Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сайт УЕФА составил сводную турнирную таблицу лучших команд за всю историю выступлений клубов в Лиге Чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
В топ-25 команд списка попал и единственный представитель от Украины киевское "Динамо". У "Бело-синих" 85 очков и 21 место. За киевлянами разместились "Атлетико" Мадрид, "Галатасарай", "Рома" и "Монако".
Самым успешным клубом в истории Кубка европейских чемпионов является мадридский "Реал", а пять побед с 1993 года делают его успешным и в эру Лиги чемпионов УЕФА. Однако всего лишь на 5 пунктов отстает "Барселона" (314).
"Бавария" расположилась на третьей строчке и нарастила преимущество над "Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне в Лиге чемпионов не участвует. Пятым с серьезным отставанием идет "Арсенал". На шестое место поднялся "Ювентус", обогнав в этом розыгрыше "Милан".
Вашему вниманию также места, которые занимают в общей таблице другие участники плей-офф нынешнего розыгрыша: "Порту" (девятое), "Боруссия" Дортмунд (двенадцатое), "ПСЖ" (шестнадцатое), "Байер" (восемнадцатое), "Бенфика" (двадцатое), "Атлетико" (двадцать второе), "Монако" (двадцать пятое), "Манчестер Сити" (тридцать третье), "Севилья" (сорок четвёртое ), "Наполи" (сорок девятое), "Лестер" (семьдесят шестое).
Как сообщал УНН, Официальный сайт киевского "Динамо" в десятке самых популярных в мире .