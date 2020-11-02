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"Динамо" у складі 19 футболістів вирушило до Іспанії на гру з "Барселоною"

"Динамо" у складі 19 футболістів вирушило до Іспанії на гру з "Барселоною"

Київ • УНН

 • 12584 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Делегація київського "Динамо" відправилася до Іспанії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться вже 4-го листопада, передає УНН з посиланням на пресслужбу "біло-синіх".

У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді в Барселоні цілий ряд гравців, а саме: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаїшвілі та Дуелунд.

Не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію. Однак до Барселони капітан "біло-синіх" вирушив разом з командою.

До заявки на матч у підсумку потрапили 19 гравців:

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв

Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

Також варто зазначити, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

Додамо, наразі каталонський клуб є лідером групи G – 6 очок. "Динамо" заробило лише бал.

Українські Національні Новини

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