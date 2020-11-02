"Динамо" у складі 19 футболістів вирушило до Іспанії на гру з "Барселоною"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Делегація київського "Динамо" відправилася до Іспанії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться вже 4-го листопада, передає УНН з посиланням на пресслужбу "біло-синіх".
У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді в Барселоні цілий ряд гравців, а саме: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаїшвілі та Дуелунд.
Не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію. Однак до Барселони капітан "біло-синіх" вирушив разом з командою.
До заявки на матч у підсумку потрапили 19 гравців:
Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко
Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов
Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв
Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.
Також варто зазначити, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.
Додамо, наразі каталонський клуб є лідером групи G – 6 очок. "Динамо" заробило лише бал.