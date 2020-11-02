"Динамо" в составе 19 футболистов отправилось в Испанию на игру с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Делегация киевского "Динамо" отправилась в Испанию на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится уже 4 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Барселоне целый ряд игроков, а именно: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаишвили и Дуелунд.
Не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации. Однако в Барселону капитан "бело-синих" отправился вместе с командой.
В заявку на матч в итоге попали 19 игроков:
Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко
Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев
Нападающие: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.
Также стоит отметить, что в лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.
Добавим, сейчас каталонский клуб является лидером группы G - 6 очков. "Динамо" заработало только балл.