"Динамо" у результативній грі перемогло "Маріуполь"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У межах 13-го туру чемпіонату України київське "Динамо" приїхало до Маріуполя, де зустрічалося з місцевим однойменним клубом. Про це свідчать дані з сайту "Динамо", пише УНН.
Деталі
Рахунок відкрив Мішньов вже на 4-й хвилині, але Сидорчук і Шапаренко відправили команди на відпочинок за переваги столичного клубу (1:2). По перерві команди обмінялися голами – Сидорчук оформив дубль, а за приазовців забивав Клименко (2:3).
Цитата:
"Мені здається, "Маріуполь" незаслужено перебуває на останньому місці. Це гарна команда. Можливо, вони багато пропускають через брак досвіду, і тому у них справи в чемпіонаті йдуть не найкращим чином. Але не сказав би, що гра цієї команди заслуговує на останню позицію", - сказав центрбек "Динамо" Ілля Забарний.
Доповнення
Кілька днів тому команди вже билися на полі стадіону імені Бойка в межах 1/8 фіналу розіграшу національного Кубка, і тоді "біло-сині" здобули перемогу з мінімальною перевагою – 2:1.