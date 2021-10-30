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"Динамо" у результативній грі перемогло "Маріуполь"

Київ • УНН

 • 19602 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У межах 13-го туру чемпіонату України київське "Динамо" приїхало до Маріуполя, де зустрічалося з місцевим однойменним клубом. Про це свідчать дані з сайту "Динамо", пише УНН.

"Динамо" у результативній грі перемогло "Маріуполь"

Деталі

Рахунок відкрив Мішньов вже на 4-й хвилині, але Сидорчук і Шапаренко відправили команди на відпочинок за переваги столичного клубу (1:2). По перерві команди обмінялися голами – Сидорчук оформив дубль, а за приазовців забивав Клименко (2:3).

Цитата:

"Мені здається, "Маріуполь" незаслужено перебуває на останньому місці. Це гарна команда. Можливо, вони багато пропускають через брак досвіду, і тому у них справи в чемпіонаті йдуть не найкращим чином. Але не сказав би, що гра цієї команди заслуговує на останню позицію", - сказав центрбек "Динамо" Ілля Забарний.

Доповнення

Кілька днів тому команди вже билися на полі стадіону імені Бойка в межах 1/8 фіналу розіграшу національного Кубка, і тоді "біло-сині" здобули перемогу з мінімальною перевагою – 2:1.

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