"Динамо" у результативній грі перемогло "Маріуполь"

Деталі

Рахунок відкрив Мішньов вже на 4-й хвилині, але Сидорчук і Шапаренко відправили команди на відпочинок за переваги столичного клубу (1:2). По перерві команди обмінялися голами – Сидорчук оформив дубль, а за приазовців забивав Клименко (2:3).

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"Мені здається, "Маріуполь" незаслужено перебуває на останньому місці. Це гарна команда. Можливо, вони багато пропускають через брак досвіду, і тому у них справи в чемпіонаті йдуть не найкращим чином. Але не сказав би, що гра цієї команди заслуговує на останню позицію", - сказав центрбек "Динамо" Ілля Забарний.

Доповнення

Кілька днів тому команди вже билися на полі стадіону імені Бойка в межах 1/8 фіналу розіграшу національного Кубка, і тоді "біло-сині" здобули перемогу з мінімальною перевагою – 2:1.