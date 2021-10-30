"Динамо" в результативной игре победило "Мариуполь"

Детали

Счет открыл Мишнев уже на 4-й минуте, но Сидорчук и Шапаренко отправили команды на отдых с преимуществами столичного клуба (1:2). После перерыва команды обменялись голами – Сидорчук оформил дубль, а за приазовцев забивал Клименко (2:3).

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"Мне кажется, "Мариуполь" незаслуженно находится на последнем месте. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не лучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции", - сказал центрбек "Динамо" Илья Забарный.

Дополнение

Несколько дней назад команды уже сражались на поле стадиона имени Бойко в рамках 1/8 финала розыгрыша национального Кубка, и тогда бело-синие одержали победу с минимальным преимуществом - 2:1.