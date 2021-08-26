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17 березня, 19:38 • 98733 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122566 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 09:48 • 162233 перегляди

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"Динамо" та "Шахтар" отримали опонентів по груповій стадії Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Два українські клуби "Динамо" та "Шахтар" отримали опонентів на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Київське “Динамо” потрапило до квартету Е, де на них чекають грізна “Баварія”, “Барселона”, а також “Бенфіка” Романа Яремчука.

“Шахтар” проведе матчі із мадридським “Реалом”, міланським “Інтером” та молдавським “Шерифом” Юрія Вернидуба. Примітно, що минулого сезону “Шахтар” також виступав у групі із “Інтером” та “Реалом”.

Інші результати жеребу:

Група A: “Манчестер Сіті”, “ПСЖ”, “РБ Лейпциг”, “Брюгге”
Група B: “Атлетіко”, “Ліверпуль”, “Порту”, “Мілан”
Група C: “Спортінг”, “Боруссія” Дортмунд, “Аякс”, “Бешикташ”
Група F: “Вільяреал”, “Манчестер Юнайтед”, “Аталанта”, “Янг Бойз”
Група G: “Лілль”, “Севілья”, “Зальцбург”, “Вольфсбург”
Група H: “Челсі”, “Ювентус”, “Зеніт”, “Мальме”.

Доповнення

Стартовий тур змагань пройде 14 і 15 вересня. Заключний тур — 7 і 8 грудня.

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