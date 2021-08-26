"Динамо" та "Шахтар" отримали опонентів по груповій стадії Ліги чемпіонів

Деталі

Київське “Динамо” потрапило до квартету Е, де на них чекають грізна “Баварія”, “Барселона”, а також “Бенфіка” Романа Яремчука.

“Шахтар” проведе матчі із мадридським “Реалом”, міланським “Інтером” та молдавським “Шерифом” Юрія Вернидуба. Примітно, що минулого сезону “Шахтар” також виступав у групі із “Інтером” та “Реалом”.

Інші результати жеребу:

Група A: “Манчестер Сіті”, “ПСЖ”, “РБ Лейпциг”, “Брюгге”

Група B: “Атлетіко”, “Ліверпуль”, “Порту”, “Мілан”

Група C: “Спортінг”, “Боруссія” Дортмунд, “Аякс”, “Бешикташ”

Група F: “Вільяреал”, “Манчестер Юнайтед”, “Аталанта”, “Янг Бойз”

Група G: “Лілль”, “Севілья”, “Зальцбург”, “Вольфсбург”

Група H: “Челсі”, “Ювентус”, “Зеніт”, “Мальме”.

Доповнення

Стартовий тур змагань пройде 14 і 15 вересня. Заключний тур — 7 і 8 грудня.