"Динамо" и "Шахтер" получили оппонентов по групповой стадии Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Два украинских клуба "Динамо" и "Шахтер" получили оппонентов на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Киевское “Динамо” попало в квартет Е, где их ждут грозная “Бавария”, “Барселона”, а также “Бенфика” Романа Яремчука.
“Шахтер” проведет матчи с мадридским “Реалом”, миланским “Интером” и молдавским “Шерифом” Юрия Вернидуба. Примечательно, что в прошлом сезоне “Шахтер” также выступал в группе с “Интером” и “Реалом”.
Другие результаты жребия:
Группа A “Манчестер Сити”, “ПСЖ”, “СБ Лейпциг”, “Брюгге”
Группа B: “Атлетико”, “Ливерпуль”, “Порту”, “Милан”
Группа C: “Спортинг”, “Боруссия” Дортмунд, “Аякс”, “Бешикташ”
Группа F: “Вильярреал”, “Манчестер Юнайтед”, “Аталанта”, “Янг Бойз”
Группа G: “Лилль”, “Севилья”, “Зальцбург”, “Вольфсбург”
Группа H: “Челси”, “Ювентус”, “Зенит”, “Мальме”.
Дополнение
Стартовый тур соревнований пройдет 14 и 15 сентября. Заключительный тур — 7 и 8 декабря.