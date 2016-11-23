"Динамо" та "Наполі" оголосили стартові склади на матч Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Перед початком протистояння групової стадії Ліги чемпіонів київське "Динамо" та італійське "Наполі" оголосили стартові склади на гру, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
З перших хвилин поєдинку на стадіоні "Сан-Паоло" відразу десять громадян України вийдуть у футболках "Динамо".
Склад "Динамо": Рудько – Морозюк, Віда, Хачеріді, Макаренко – Рибалка, Сидорчук – Ярмоленко, Гармаш, Циганков – Бєсєдін.
Запасні: Шовковський, Антунеш, Мораєс, Корзун, Гонсалес, Буяльський, Оріховський.
"Наполі": Рейна – Хюсай, Альбіоль, Кулібалі, Гулам – Зелінскі, Діавара, Гамшік – Кальєхон, Мертенс, Лоренцо Інсіньє.
Запасні: Кабраль, Джаккеріні, Алан, Жоржіньо, Маджо, Кірікеш, Габб'ядіні.
Нагадаємо, що вже відомі імена десятьох команд, які пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.