"Динамо" и "Наполи" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

С первых минут поединка на стадионе "Сан-Паоло" сразу десять граждан Украины выйдут в футболках "Динамо".

Состав "Динамо": Рудько - Морозюк, Вида, Хачериди, Макаренко - Рыбалка, Сидорчук - Ярмоленко, Гармаш, Цыганков - Беседин.

Запасные: Шовковский, Антунеш, Мораес, Корзун, Гонсалес, Буяльский, Ореховский.

"Наполи": Рейна - Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам - Зелински, Диавара, Гамшик - Кальехон, Мартинес, Инсинье.

Запасные: Кабрал, Джаккерини, Алан, Жоржиньо, Маджо, Кирикеш, Габбьядини.

Напомним, что уже известны имена десяти команд, которые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.