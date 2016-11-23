"Динамо" и "Наполи" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Перед началом противостояния групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" и "Наполи" объявили стартовые составы на игру, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
С первых минут поединка на стадионе "Сан-Паоло" сразу десять граждан Украины выйдут в футболках "Динамо".
Состав "Динамо": Рудько - Морозюк, Вида, Хачериди, Макаренко - Рыбалка, Сидорчук - Ярмоленко, Гармаш, Цыганков - Беседин.
Запасные: Шовковский, Антунеш, Мораес, Корзун, Гонсалес, Буяльский, Ореховский.
"Наполи": Рейна - Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам - Зелински, Диавара, Гамшик - Кальехон, Мартинес, Инсинье.
Запасные: Кабрал, Джаккерини, Алан, Жоржиньо, Маджо, Кирикеш, Габбьядини.
Напомним, что уже известны имена десяти команд, которые пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.