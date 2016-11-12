"Динамо" розгромило ФК "Мілсамі" і переглянуло новачка С.Гогуа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У товариському матчі київське "Динамо" розгромило лідера чемпіонату Молдови ФК "Мілсамі" - 6:0. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Динамо".
Дубль у зустрічі оформив Віталій Буяльський (34, 71 хвилини), також забивав Денис Гармаш (20), Олег Гусєв (28, пенальті), Олександр Гладкий (72) і Сергій Мякушко (93).
"Ми задоволені результатом, багато що виходило, але після перерви поле вже прийшло в не дуже хороший стан, тому грати було трохи важко. Не можу сказати, що суперник не чинив гідного супротиву, хоча по результату може так здатися на перший погляд", - повідомив автор дублю В.Буяльський.
Додамо, у складі суперника повний поєдинок відіграв українець Сергій Мельник.
Варто відзначити, що другу 45-хвилинку у складі "Динамо" на полі провів івуарійський 22-річний захисник Седрік Гогуа, який розпочинав сезон у складі сербського "Партизану".