"Динамо" разгромило ФК "Милсами" и пересмотрело новичка С.Гогуа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В товарищеском матче киевское "Динамо" разгромило лидера чемпионата Молдовы ФК "Милсами" - 6:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".
Дубль во встрече оформил Виталий Буяльский (34, 71 минуты), также забивал Денис Гармаш (20), Олег Гусев (28 пенальти), Александр Гладкий (72) и Сергей Мякушко (93).
"Мы довольны результатом, многое получалось, но после перерыва поле уже пришло в не очень хорошем состоянии, поэтому играть было немного трудно. Не могу сказать, что соперник не оказывал достойного сопротивления, хотя по результату может так показаться на первый взгляд", - сообщил автор дубля В.Буяльский.
Добавим, в составе соперника полный поединок отыграл украинец Сергей Мельник.
Стоит отметить, что вторую 45-минутку в составе "Динамо" на поле провел ивуарийский 22-летний защитник Седрик Гогуа, который начинал сезон в составе сербского "Партизана".