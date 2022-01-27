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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 71789 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

"Динамо" провело заключний спаринг на першому тренувальному зборі в Іспанії

"Динамо" провело заключний спаринг на першому тренувальному зборі в Іспанії

Київ • УНН

 • 15650 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Київське "Динамо" провело четвертий, заключний, контрольний поєдинок на зборі в Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Деталі

Підопічним Мірчі Луческу протистояла норвезька команда "Буде-Глімт" - чемпіон своєї країни. Гра вийшла цікавою, напруженою та завершилася унічию 1:1, обидва м’ячі команди забили в першому таймі. За киян забив Вітіньйо.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзьора, Сирота, Боль, Вівчаренко, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньйо.

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Кендзьора, Тимчик, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелєв, 77), Буяльський, де Пена, Циганков (Антюх, 81), Гармаш.

Нагадаємо

У попередніх трьох спарингах кияни впевнено перемогли іспанський "Атлетико Пульпіленьйо" (4:0), "Расинг Уніон" з Люксембургу (4:0) та ще одного представника Іспанії – команду "Реал Мурсія" (3:1). 

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