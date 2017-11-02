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"Динамо" пробилося в плей-оф Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Київське "Динамо" перегравши на виїзді "Янг Бойз" гарантувало собі вихід в 1/16 Ліги Європи, передає УНН

У першому кияни віддали перевагу господарям поля, не створивши небезпечних моментів.

Єдиний гол у зустрічі на 70-й хвилині забив Віталій Буяльський, гольовий пас собі в актив записав Дерліс Гонсалес.

Набравши 10 пунктів у своїй групі, "Динамо" гарантувало собі вихід в плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо, нападник київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані має відновитися на матч 15-го туру УПЛ проти "Ворскли".

Українські Національні Новини

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