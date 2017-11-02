"Динамо" пробилося в плей-оф Ліги Європи

У першому кияни віддали перевагу господарям поля, не створивши небезпечних моментів.

Єдиний гол у зустрічі на 70-й хвилині забив Віталій Буяльський, гольовий пас собі в актив записав Дерліс Гонсалес.

Набравши 10 пунктів у своїй групі, "Динамо" гарантувало собі вихід в плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо, нападник київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані має відновитися на матч 15-го туру УПЛ проти "Ворскли".