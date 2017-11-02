"Динамо" пробилось в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Киевское "Динамо" переиграв на выезде "Янг Бойз" гарантировало себе выход в 1/16 Лиги Европы, передает УНН.
В первом киевляне отдали преимущество хозяевам поля, не создав опасных моментов.
Единственный гол во встрече на 70-й минуте забил Виталий Буяльский, голевой пас себе в актив записал Гонсалес.
Набрав 10 пунктов в своей группе, "Динамо" гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Напомним, нападающий киевского "Динамо" Мбокани должен возобновиться на матч 15-го тура УПЛ против "Ворсклы".