"Динамо" пробилось в плей-офф Лиги Европы

В первом киевляне отдали преимущество хозяевам поля, не создав опасных моментов.

Единственный гол во встрече на 70-й минуте забил Виталий Буяльский, голевой пас себе в актив записал Гонсалес.

Набрав 10 пунктов в своей группе, "Динамо" гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, нападающий киевского "Динамо" Мбокани должен возобновиться на матч 15-го тура УПЛ против "Ворсклы".