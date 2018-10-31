"Динамо" пробилося до 1/8 фіналу Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Київське "Динамо" розпочало виступи у новому сезоні Кубку України з футболу із зустрічі в гостях проти друголігового ФК "Минай" в 1/8 фіналу змагань, передає кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт у першому таймі відбулося на 21 хвилині. Капітан "Минаю" Микуляк виконав довгий діагональний закид на Смокоровського, який продовжив передачею за спини захисникам м'яч на Роберта Гегедоша. Як наслідок форвард перекинув воротаря Бущана – 1:0.
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Ударна десятихвилинка "біло-синіх" після перерви дозволила звести нанівець усі старання "Минаю". Красиве взяття воріт відбулося, коли Піварич навісив у штрафну, а Шапаренко обробив м'яч грудьми та пробив після цього у дотик. Схожий гол оформив Шапаренко і трохи пізніше, але вже знаходячись ближче до воріт. Третій м'яч в активі Дениса Гармаша – 1:3.
Додамо також, у минулому сезоні "Динамо" дійшло до фіналу КУ, де поступилося "Шахтарю" 0:2.