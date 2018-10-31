"Динамо" пробилось в 1/8 финала Кубка Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108434 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116400 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154844 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148065 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138242 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129053 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173881 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145433 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
"Динамо" пробилось в 1/8 финала Кубка Украины

"Динамо" пробилось в 1/8 финала Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 10960 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Киевское "Динамо" начало выступления в новом сезоне Кубка Украины по футболу со встречи в гостях против второлигового ФК "Минай" в 1/8 финала соревнований, передает корреспондент УНН.

Единственное взятие ворот в первом тайме произошло на 21 минуте. Капитан “Миная” Микуляк выполнил длинный диагональный заброс на Смокоровского, который продолжил передачей за спины защитникам мяч на Роберта Гегедоша. В результате форвард перебросил вратаря Бущана — 1:0.

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Ударная десятиминутка “бело-синих” после перерыва позволила свести на нет все старания “Миная”. Красивое взятие ворот произошло, когда Пиварич навесил в штрафную, а Шапаренко обработал мяч грудью и пробил после этого в касание. Похожий гол оформил Шапаренко и чуть позже, но уже находясь ближе к воротам. Третий мяч в активе Дениса Гармаша — 1:3.

Добавим также, в прошлом сезоне “Динамо” дошло до финала КУ, где уступило “Шахтеру” 0:2.

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Украинские Национальные Новости

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