"Динамо" пробилось в 1/8 финала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Киевское "Динамо" начало выступления в новом сезоне Кубка Украины по футболу со встречи в гостях против второлигового ФК "Минай" в 1/8 финала соревнований, передает корреспондент УНН.
Единственное взятие ворот в первом тайме произошло на 21 минуте. Капитан “Миная” Микуляк выполнил длинный диагональный заброс на Смокоровского, который продолжил передачей за спины защитникам мяч на Роберта Гегедоша. В результате форвард перебросил вратаря Бущана — 1:0.
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Ударная десятиминутка “бело-синих” после перерыва позволила свести на нет все старания “Миная”. Красивое взятие ворот произошло, когда Пиварич навесил в штрафную, а Шапаренко обработал мяч грудью и пробил после этого в касание. Похожий гол оформил Шапаренко и чуть позже, но уже находясь ближе к воротам. Третий мяч в активе Дениса Гармаша — 1:3.
Добавим также, в прошлом сезоне “Динамо” дошло до финала КУ, где уступило “Шахтеру” 0:2.