"Динамо" презентувало нову форму перед матчем за Суперкубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У конференц-залі НСК “Олімпійський” пройшла презентація нової ігрової форми київського “Динамо” у сезоні 2018/2019. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
На поле НСК “Олімпійський” вийшли футболісти “Динамо” в двох комплектах нової форми.
В рамках презентації взяли участь перший віце-президент ФК “Динамо” (Київ) Віталій Сівков, віце-президент компанії “New Balance” по регіону “EMEА” Фран Ален, засновник ТОВ “Старлінк Груп” Володимир Кравченко, віце-президент ФК “Динамо” (Київ) Олексій Паламарчук, директор ТОВ “Старлінк Груп” Ігор Шкурченко, головний тренер ФК “Динамо” (Київ) Олександр Хацкевич, а також спортивний директор ФК “Динамо” (Київ) Олексій Михайличенко.
Зазначено, що представники клубу та компанії “New Balance” підписали меморандум про співпрацю на найближчі три роки.
Нагадаємо, що вже 21-го липня київський колектив зійдеться із донецьким “Шахтарем” у боротьбі за Суперкубок України.