"Динамо" презентовало новую форму перед матчем за Суперкубок Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В конференц-зале НСК “Олимпийский” прошла презентация новой игровой формы киевского “Динамо” в сезоне 2018/2019. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
На поле НСК “Олимпийский” вышли футболисты “Динамо” в двух комплектах новой формы.
В рамках презентации приняли участие первый вице-президент ФК “Динамо” (Киев) Виталий Сивков, вице-президент компании “New Balance” по региону “EMEА” Фран Ален, основатель ООО “Старлинк Групп” Владимир Кравченко, вице-президент ФК “Динамо” (Киев) Алексей Паламарчук, директор ООО “Старлинк Групп” Игорь Шкурченко, главный тренер ФК “Динамо” (Киев) Александр Хацкевич, а также спортивный директор ФК “Динамо” (Киев) Алексей Михайличенко.
Отмечено, что представители клуба и компании “New Balance” подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие три года.
Напомним, что уже 21-го июля киевский коллектив сойдется с донецким “Шахтером” в борьбе за Суперкубок Украины.