"Динамо" планує провести матч із "Борусією Д", Ярмоленко зіграє за обидві команди

“Ми плануємо навесні провести матч із „Борусією“ (Дортмунд), у нас є домовленість. Приїде Ярмоленко і зіграє за обидві команди, це прописано в контракті. Думаю, цей матч викличе ажіотаж. Андрія всі люблять”, — заявив Суркіс.

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Він зазначив, що за умова контракту, гратимуть основні склади команд.

“Це буде матч основних складів, у нас усе чітко прописано. Коли це буде — потрібно дивитися, перш за все, графік „Борусії“, навесні або перед початком наступного чемпіонату. Те, що ця гра відбудеться, — 100%”, додав президент київського клубу.

Нагадаємо, у серпні Ярмоленко став гравцем дортмундської "Борусії".