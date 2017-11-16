"Динамо" планирует провести матч с "Боруссией Д", Ярмоленко сыграет за обе команды

"Мы планируем весной провести матч с "Боруссией" (Дортмунд), у нас есть договоренность. Приедет Ярмоленко и сыграет за обе команды, это прописано в контракте. Думаю, этот матч вызовет ажиотаж. Андрея все любят", - заявил Суркис.

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Он отметил, что по условиям контракта, будут играть основные составы команд.

"Это будет матч основных составов, у нас все четко прописано. Когда это будет - нужно смотреть, прежде всего, график "Боруссии", весной или перед началом следующего чемпионата. То, что эта игра состоится, - 100%", - добавил президент киевского клуба.

Напомним, в августе Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии".