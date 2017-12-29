"Динамо" оголосило п'ять суперників на тренувальному зборі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Готуючись до весняної частини сезону 2017/2018 років, команда київського “Динамо” проведе два тренувальних зборів в Іспанії, інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.
Під час першого з зборів заплановано п’ять контрольних матчів:
19 січня — “Санкт-Галлен” (Швейцарія)
20 січня — “Хаугесунд” (Норвегія)
23 січня — “Штурм” (Австрія)
26 січня — “Сенан Бельмаре” (Японія)
27 січня — “ЦСКА” (Софія, Болгарія).
Нагадаємо, що перед другою частиною чемпіонату та плей-оф Ліги Європи команда Хацкевича вже підсилилась одним футболістом — півзахисником збірної Словенії.