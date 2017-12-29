"Динамо" объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Готовясь к весенней части сезона 2017/2018 годов, команда киевского “Динамо” проведет два тренировочных сбора в Испании, информирует сайт “бело-синих”, передает УНН.
Во время первого из собрания запланировано пять контрольных матчей:
19 января — “Санкт-Галлен” (Швейцария)
20 января — “Хаугесунд” (Норвегия)
23 января — “Штурм” (Австрия)
26 января — “Сенан Бельмар” (Япония)
27 января — “ЦСКА” (София, Болгария).
Напомним, что перед второй частью чемпионата и плей-офф Лиги Европы команда Хацкевича уже усилилась одним футболистом — полузащитником сборной Словении.