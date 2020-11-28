"Динамо" обіграло "Ворсклу" у матчі з двома вилученнями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" приймало на НСК "Олімпійський" полтавську "Ворсклу", повідомляє УНН.
Вербич, стягнувши увагу на себе захисника та воротаря - вчасно здійснив передачу на вільного Віктора Циганкова - капітан "біло-синіх" на 14-ій хвилині забив м'яч у порожню сітку воріт.
Через кілька хвилин відмінили взяття воріт Де Пени за допомогою системи VAR. Проте "динамівці" відзначилися другим забитим м'ячем на 36-ій хвилині, коли простріл Де Пени реалізував той же Вербич.
Наприкінці гри команди отримали по вилученню. У складі киян покарання отримав Забарний, у гостей – Кане. У підсумку - 2:0 на користь "Динамо".
Додамо, "біло-сині" закріпилися у ролі лідера турніру – 26 очок. "Ворскла" наразі втримує третю сходинку.
Як повідомлялося раніше в УНН, капітан "Динамо" отримав триматчеву дискваліфікацію від УПЛ.