Капітан "Динамо" отримав триматчеву дискваліфікацію від УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук не допоможе команді в найближчих двох матчах. КДК УАФ виніс рішення по червоній картці Сергія, отриманої в матчі проти "Шахтаря", передає УНН з посиланням на сайти УАФ та "Динамо".
КДК ухвалив дискваліфікувати Сидорчука на 3 матчі. Один із цих поєдинків (проти "Інгульця" в минулому турі) він уже пропустив, а значить, залишилися дві майбутні зустрічі.
Сидорчук не зіграє проти "Ворскли" найближчої суботи (28 листопада), а також пропустить зустріч проти "Маріуполя", яка відбудеться 5 грудня.
Крім того, покарання капітана "Динамо" значиться формулювання "3+1", тобто ще один матч він отримав "умовно".
Додамо, у нинішньому сезоні Сидорчук узяв участь у 9-ти матчах "Динамо" (шість виходів у основі).