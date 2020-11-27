Капитан "Динамо" получил трехматчевую дисквалификацию от УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук не поможет команде в ближайших двух матчах. КДК УАФ вынес решение по красной карточке Сергея, полученной в матче против "Шахтера", передает УНН со ссылкой на сайты УАФ и "Динамо".
КДК принял дисквалифицировать Сидорчука на 3 матча. Один из этих поединков (против "Ингульца" в прошлом туре) он уже пропустил, а значит, остались две будущие встречи.
Сидорчук не сыграет против "Ворсклы" в ближайшую субботу (28 ноября), а также пропустит встречу против "Мариуполя", которая состоится 5 декабря.
Кроме того, наказание капитана "Динамо" значится формулировка "3+1", то есть еще один матч он получил "условно".
Добавим, в нынешнем сезоне Сидорчук принял участие в 9-ти матчах "Динамо" (шесть выходов в основе).