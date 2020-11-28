"Динамо" обыграло "Ворсклу" в матче с двумя удалениями
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало на НСК "Олимпийский" полтавскую "Ворсклу", сообщает УНН.
Вербич, взяв внимание на себя защитника и вратаря - вовремя осуществил передачу на свободного Виктора Цыганкова - капитан "бело-синих" на 14-ой минуте забил мяч в пустую сетку ворот.
Через несколько минут отменили взятие ворот от Де Пена с помощью системы VAR. Однако "динамовцы" отличились вторым забитым мячом на 36-ой минуте, когда прострел Де Пены реализовал тот же Вербич.
В конце игры команды получили по удалению. В составе киевлян наказание получил Забарный, у гостей - Кане. В итоге - 2:0 в пользу "Динамо".
Добавим, "бело-синие" закрепились в роли лидера турнира - 26 очков. "Ворскла" пока удерживает третье место.
Как сообщалось ранее в УНН, капитан "Динамо" получил трехматчевую дисквалификацию от УПЛ.