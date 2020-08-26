"Динамо" обіграло "Шахтар" у грі за Суперкубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві пройшов матч за Суперкубок України між донецьким “Шахтарем” та київським “Динамо”, передає кореспондент УНН.
Три моменти і три голи — саме так можна охарактеризувати гру “Динамо” проти “гірників”. На 20 хвилині позиційні помилки футболістів “Шахтаря” дозволили Сидорчуку здійснити без опіки точний навіс на дальню штангу, де ніким не прикритий Карлос Де Пена завдав точного удару головою. Через 11 хвилин “біло-сині” розіграли триходівку в один дотик після якої Жерсон Родрігес закинув м’яч за комірець Пятову.
До перерви команда Каштру зуміла відігратися — гол головою забив Мораес. Близький до мети був і Тете — його удар прийняла на себе поперечина. У другій половині “Шахтар” продовжував гаяти моменти, а “Динамо” скористалося цим на 82 хвилині, коли Фран Соль головою встановив остаточний результат — 3:1.
Додамо також, “біло-сині” здобули дев’ятий в історії Суперкубок України та 64-й трофей за всю історію клубу.