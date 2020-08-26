"Динамо" обыграло "Шахтер" в игре за Суперкубок Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве прошел матч за Суперкубок Украины между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”, передает корреспондент УНН.
Три момента и три гола — именно так можно охарактеризовать игру “Динамо” против “горняков”. На 20 минуте позиционные ошибки футболистов “Шахтера” позволили Сидорчуку осуществить без опеки точный навес на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Карлос Де Пена нанес точный удар головой. Через 11 минут “бело-синие” разыграли трехходовку в одно касание после которой Жерсон Родригес забросил мяч за шиворот Пятову.
До перерыва команда Каштру сумела отыграться — гол головой забил Мораес. Близок к цели был и Тете — удар приняла на себя перекладина. Во второй половине “Шахтер” продолжал терять моменты, а “Динамо” воспользовалось этим на 82 минуте, когда Фран Соль головой установил окончательный результат — 3:1.
Добавим также, “бело-синие” получили девятый в истории Суперкубок Украины и 64-й трофей в истории клуба.