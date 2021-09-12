"Динамо" обіграло "Металіст 1925" перед стартом у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У рамках сьомого туру УПЛ київське "Динамо" завітало до Харкова, де зіграло з місцевим "Металістом 1925", передає кореспондент УНН.
Деталі
У першому таймі кияни створили низку моментів біля чужих воріт, і навіть одного разу забили, проте гол був відмінений. Натомість футболіст "Металіста 1925" Ременюк поцілив ігровий снаряд у поперечину.
Ударна п'ятихвилинка на початку другого тайму супроводжувалася двома забитими м'ячами "біло-синіх". На 47 хвилині Циганков зіграв на випередження та замкнув простріл Шкуріна, а через п'ять хвилин Гармаш забив після передачі Де Пени – 2:0.
Таким чином "Динамо" на чолі турнірної таблиці УПЛ підійшло до стартового поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки", який відбудеться 14 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві.
Доповнення
Серія поразок "Металіста" триває вже чотири баталії. Клуб із 6-ма балами займає 11-й рядок.