"Динамо" обыграло "Металлист 1925" перед стартом в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В рамках седьмого тура УПЛ киевское "Динамо" пришло в Харьков, где сыграло с местным "Металлистом 1925", передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме киевляне создали ряд моментов у чужих ворот, и даже забили, однако гол был отменен. А футболист "Металлиста 1925" Ременюк попал игровым снарядом в перекладину ворот.
Ударная пятиминутка в начале второго тайма сопровождалась двумя забитыми мячами "бело-синих". На 47 минуте Цыганков сыграл на опережение и замкнул прострел Шкурина, а через пять минут Гармаш забил после передачи Де Пине - 2:0.
Таким образом "Динамо" во главе турнирной таблицы УПЛ подошло к стартовому поединку группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", который состоится 14 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Дополнение
Серия поражений "Металлиста" продолжается уже четыре баталии. Клуб с 6-ю баллами занимает 11-ю строчку.