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“Динамо” обіграло “Маріуполь” на шляху до чвертьфіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 11260 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Київське “Динамо” провело перший із двох виїзних поєдинків, які команді належить зіграти цього тижня в Маріуполі. На цей раз “біло-сині” зійшлися з приазовцями в рамках 1/8 фіналу Кубка України, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

“Динамо” обіграло “Маріуполь” на шляху до чвертьфіналу Кубку України

Деталі

Голкіпер господарів був безсилий проти удару Беньяміна Вербича на 16 хвилині зустрічі. Шапаренко виконав навіс від лівого кутового прапорця на лінію воротарського майданчика, звідки словенець влучно пробив головою, вигравши боротьбу у захисника та забивши свій перший м’яч за 11 місяців.

Аналогічним чином “динамівцям” вдалося подвоїти рахунок на 33-й хвилині, коли Шапаренко подав кутовий вже з протилежного флангу, м’яч був переведений на дальню штангу, де на нього чатував Шабанов (2:0). Наприкінці гол Очеретка дозволив тільки скоротити відставання для приазовців (1:2).

Контекст

Першими учасниками 1/4 фіналу Кубку України стали “Олександрія” та “Ворскла”. 

Українські Національні Новини

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