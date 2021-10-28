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"Динамо" обыграло "Мариуполь" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Киев • УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Киевское “Динамо” провело первый из двух выездных поединков, которые команде предстоит сыграть на этой неделе в Мариуполе. В этот раз “бело-синие” сошлись с приазовцами в рамках 1/8 финала Кубка Украины, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

"Динамо" обыграло "Мариуполь" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Подробности

Голкипер хозяев был бессилен против удара Беньямина Вербича на 16 минуте встречи. Шапаренко исполнил навес от левого углового флажка на линию вратарской, откуда словенец метко пробил головой, выиграв борьбу у защитника и забив свой первый мяч за 11 месяцев.

Аналогичным образом “динамовцам” удалось удвоить счет на 33-й минуте, когда Шапаренко подал угловой уже с противоположного фланга, мяч был переведен на дальнюю штангу, где его подстерегал Шабанов (2:0). В конце гол Тростник позволил только сократить отставание для приазовцев (1:2).

Контекст

Первыми участниками 1/4 финала Кубка Украины стали “Александрия” и “Ворскла”.

Украинские Национальные Новости

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