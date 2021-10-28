"Динамо" обыграло "Мариуполь" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

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Голкипер хозяев был бессилен против удара Беньямина Вербича на 16 минуте встречи. Шапаренко исполнил навес от левого углового флажка на линию вратарской, откуда словенец метко пробил головой, выиграв борьбу у защитника и забив свой первый мяч за 11 месяцев.

Аналогичным образом “динамовцам” удалось удвоить счет на 33-й минуте, когда Шапаренко подал угловой уже с противоположного фланга, мяч был переведен на дальнюю штангу, где его подстерегал Шабанов (2:0). В конце гол Тростник позволил только сократить отставание для приазовцев (1:2).

Контекст

Первыми участниками 1/4 финала Кубка Украины стали “Александрия” и “Ворскла”.