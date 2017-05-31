"Динамо" мінімально перемогло "Чорноморець" в заключному турі УПЛ

З огляду на те, що з турнірної точки зору матч особливого значення не мав, Сергій Ребров випустив на поле “українізований” склад, знайшовши в ньому місця всього для двох іноземців (Александара Пантича та Дерліса Гонсалеса). З капітанською пов’язкою команду на поле вивів Микола Морозюк.

Почали зустріч обидві команди неспішно, з оглядкою на свої ворота. І перший, по-суті, небезпечний момент став гольовим — в ході контратаки Гонсалес уникнув офсайду і вийшовши сам на сам з Безруком відкрив рахунок у матчі.

Тільки вийшовши на поле по перерві, одесити заволоділи ініціативою і перші десять хвилин чи не провели на половині поля “динамівців”. Спершу Хочолава головою пробив вище воріт, а трохи пізніше Зураб Очігава збив у штрафному Данченка, за що був призначений пенальті. Олександр Андрієвський, хоч і належить “Динамо”, в звітному матчі отримав право зіграти, не залишив шансів Рудьку — 1:1.

При рівному рахунку С.Ребров кинув в бій “важку” артилерію. Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко були покликані підсилити атакуючу міць команди, і зі своїм завданням чудово впоралися. Вже через три хвилини після появи на полі, Ярмоленко отримавши м’яч в центрі штрафного точно відправив його за призначенням — 2:1.

Зауважимо, що “біло-сині” закінчили сезон із срібними медалями — 67 очок. “Чорноморець” не зумів потрапити до зони євро кубків — 38 очок і 6 місце.