"Динамо" минимально победило "Черноморец" в заключительном туре УПЛ

Учитывая то, что с турнирной точки зрения матч особого значения не имел, Сергей Ребров выпустил на поле “украинизированный” состав, найдя в нем места всего для двух иностранцев (Александара Пантич и Гонсалес). С капитанской повязкой команду на поле вывел Николай Морозюк.

Начали встречу обе команды неспешно, с оглядкой на свои ворота. И первый, по сути, опасный момент стал голевым — в ходе контратаки Гонсалес избежал офсайда и, выйдя один на один с Безруком, открыл счет в матче.

Только выйдя на поле после перерыва, одесситы завладели инициативой и первые десять минут ли не провели на половине поля “динамовцев”. Сначала Хочолава головой пробил выше ворот, а чуть позже Зураб Очигава сбил в штрафной Данченко, за что был назначен пенальти. Александр Андриевский, хотя и принадлежит “Динамо”, в отчетном матче получил право сыграть, не оставил шансов Рудько — 1: 1.

При равном счете С.Ребров бросил в бой “тяжелую” артиллерию. Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко были призваны усилить атакующую мощь команды, и со своей задачей прекрасно справились. Уже через три минуты после появления на поле, Ярмоленко получив мяч в центре штрафной точно отправил его по назначению — 2: 1.

Заметим, что “бело-синие” закончили сезон с серебряными медалями — 67 очков. “Черноморец” не сумел попасть в зону еврокубков — 38 очков и 6 место.