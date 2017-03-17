"Динамо" мінімально обіграло "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Матчем київського "Динамо" та одеського "Чорноморця"на стадіоні "Олімпійський" продовжився 22 тур української Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт киян.
"Динамо" відкрило рахунок на 8-й хвилині. Рибалка навісив з кутового з лівого флангу, Віда головою скинув м'яч до воріт, і Ярмоленко з кількох метрів п'ятою переправив м'яч у ворота. На 45 хвилині "біло-сині" подвоїли перевагу - Сидорчук увірвався до штрафного правим флангом та потужно пробив з гострого кута.
Інтригу в гру на 72 хвилині вніс гол у виконанні Хочолави, який після навісу зі штрафного головою переправив м'яч у кут воріт Рудька – 2:1.
Додамо, що після 22 матчів у киян 46 пунктів – 2 місце. "Чорноморець" також продовжить виступи у другому етапі чемпіонату у топ-6 – 27 балів.