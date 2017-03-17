"Динамо" минимально обыграло "Черноморец"

"Динамо" открыло счет на 8-й минуте. Рыбалка навесил с углового с левого фланга, Вида головой сбросил мяч в ворота, и Ярмоленко с нескольких метров пяткой переправил мяч в ворота. На 45 минуте "бело-синие" удвоили преимущество - Сидорчук ворвался в штрафную по правому флангу и мощно пробил с острого угла.

Интригу в игру на 72 минуте внес гол в исполнении Хочолавы, который после навеса со штрафного головой переправил мяч в угол ворот Рудько - 2:1.

Добавим, что после 22 матчей у киевлян 46 пунктов - 2 место. "Черноморец" также продолжит выступления во втором этапе чемпионата в топ-6 - 27 баллов.