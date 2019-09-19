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"Динамо" – "Мальме": кияни стартуватимуть у Лізі Європи

"Динамо" – "Мальме": кияни стартуватимуть у Лізі Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Учасники плейофф минулої Ліги Європи УЄФА “Динамо” та “Мальме” зустрінуться в першому турі групи B, інформує УНН з посиланням на сайти УЄФА та “Динамо”.

Найбільшим досягненням “Мальме” на європейській арені є фінал Кубка європейських чемпіонів сезону 1978/79. У тому сезоні саме шведи, керовані Бобом Хафтоном, вибили з боротьби саме київське “Динамо”, обігравши “біло-синіх” за сумою двох матчів (0:0, 0:2) у другому раунді турніру.

Обігравши на ранній стадії “Монако” і “Динамо”, на шляху до фіналу турніру “Мальме” пройшов також краківську “Віслу” і віденську “Аустрію”. У вирішальному матчі, в битві двох англійських тренерів — Брайана Клафа і Боба Хафтона, сильнішим виявився “Ноттінгем Форест” (1:0).

З українськими клубами 23-разовий чемпіон Швеції перетинався відносно нещодавно. У 2011-му “Мальме” грав проти “Металіста” в Лізі Європи, програвши обидва матчі (1:4, 1:3). А в 2015-му, в групі Ліги чемпіонів, зустрічався з “Шахтарем” і навіть обіграв “гірників” в домашньому матчі — 1:0 (єдиний гол забив Розенберг), програвши у Львові (0:4).

Що стосується нинішнього стану справ, то після 23-х турів чемпіонату Швеції “Мальме” розташувався на третьому рядку в таблиці. В останньому турі (15 вересня) на своєму полі обіграли “Норчепінг” — 1:0.

Минулого літа команда поповнилася лише двома новими гравцями — з “Вердера” прийшов захисник Фелікс Бейм, а з “Іпсвіча” — ще один захисник, данець Йонас Кнудсен.

Що стосується гравців, які покинули клуб, то, не беручи до уваги оренди, “Мальме” попрощався лише з одним гравцем — норвезьким захисником Андреасом Віннхеймом, якого придбала празька “Спарта”.

Лідером атак команди є 36-річний Маркус Розенберг — 13 голів і 9 асистів в 25 поєдинках. Андрес Крістіансен має 8 голів в 27 матчах.

Примітно, що “Мальме” програв лише три з останніх 12 виїзних матчів в єврокубках, здобувши шість перемог.

Варто відзначити, що “динамівці” підійшли до гри маючи серію з 6 матчів без перемог в яких три програші.

Додамо, стартовий свисток матчу на НСК “Олімпійський” рефері македонець Ставрєв дасть о 19:55.

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