"Динамо" - "Мальме": киевляне будут стартовать в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Участники плейофф прошлой Лиги Европы УЕФА "Динамо" и "Мальме" встретятся в первом туре группы B, информирует УНН со ссылкой на сайты УЕФА и "Динамо".
Достижением “Мальме” на европейской арене является финал Кубка европейских чемпионов сезона 1978/79. В том сезоне именно шведы, управляемые Бобом Хафтон, выбили из борьбы именно киевское “Динамо”, обыграв “бело-синих” по сумме двух матчей (0:0, 0:2) во втором раунде турнира.
Обыграв на ранней стадии “Монако” и “Динамо”, на пути к финалу турнира “Мальме” прошел также краковскую “Вислу” и венскую “Аустриу”. В решающем матче, в битве двух английских тренеров — Брайана Клафа и Боба Хафтон, сильнее оказался “Ноттингем Форест” (1:0).
С украинскими клубами 23-кратный чемпион Швеции пересекался относительно недавно. В 2011-м “Мальме” играл против “Металлиста” в Лиге Европы, проиграв оба матча (1:4, 1:3). А в 2015-м, в группе Лиги чемпионов, встречался с “Шахтером” и даже обыграл “горняков” в домашнем матче — 1:0 (единственный гол забил Розенберг), проиграв во Львове (0:4).
Что касается нынешнего положения дел, то после 23-х туров чемпионата Швеции “Мальме” расположился на третьей строчке в таблице. В последнем туре (15 сентября) на своем поле обыграли “Норчепинг” — 1:0.
Прошлым летом команда пополнилась лишь двумя новыми игроками — из “Вердера” пришел защитник Феликс Бейм, а с “Ипсвич” — еще один защитник, датчанин Йонас Кнудсен.
Что касается игроков, которые покинули клуб, то, принимая во внимание аренды, “Мальме” попрощался только с одним игроком — норвежским защитником Андреасом Виннхеймом, которого приобрела пражская “Спарта”.
Лидером атак команды является 36-летний Маркус Розенберг — 13 голов и 9 ассистов в 25 поединках. Андрес Кристиансен имеет 8 голов в 27 матчах.
Примечательно, что “Мальме” проиграл лишь три из последних 12 выездных матчей в еврокубках, одержав шесть побед.
Стоит отметить, что “динамовцы” подошли к игре имея серию из 6 матчей без побед в которых три проигрыше.
Добавим, стартовый свисток матча на НСК “Олимпийский” рефери македонец Ставрев даст в 19:55.